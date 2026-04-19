Madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Maraykanka oo sheegtay qofka Trump ku riixay dagaalka Iiraan

News DeskApril 19, 2026
Madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Maraykanka, Kamala Harris, ayaa sheegtay in Donald Trump uu dagaalka Iraan ku riixay Ra’iisul Wasaaraha Israa’iil, Benjamin Netanyahu. Ma aysan soo bandhigin wax caddayn ah oo ku saabsan sheegashadan, balse waxay ku adkaysatay in dadka Maraykanku aysan doonayn iskahorimaadkan.

Iyadoo ka hadlaysay munaasabad ay lahaayeen haweenka xisbiga Dimuqraadiga oo ka dhacday Michigan, Ms. Harris waxay sheegtay in Madaxweyne Trump uu dagaalka u isticmaalayo inuu indhaha dadka kaga leexiyo faylal lala xiriirinayo dambiilihii galmada ee geeriyooday Jeffrey Epstein oo la baahiyay.

Toddobaadkii hore, Ms. Harris waxay sheegtay inay si firfircoon u tixgelinayso inay mar kale u tartanto xilka madaxtinimada, ka dib markii looga guuleystay isku daygii hore ee ay kula tartantay Mr. Trump.

News DeskApril 19, 2026
Less than a minute
Related Articles

Kuuriyada Waqooyi oo qaaday tallaabo kale oo ay dalalka deriska lahi ka digeen

April 19, 2026

Xog cusub oo ka soo kodhay xaaladda hoggaamiyaha sare ee Iran Mojtaba Khamenei

April 19, 2026

Xukumadda Somaliland oo Si Adag ugu Jawaabtay Dalalka Ka Soo Horjeestay Safiirka Israel

April 19, 2026

Madaxweynaha Somaliland oo Golaha Guurtida U Gudbiyaay Warqadii Mudo Kordhinta

April 19, 2026
