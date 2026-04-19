Kuuriyada Waqooyi oo qaaday tallaabo kale oo ay dalalka deriska lahi ka digeen
Kuuriya Waqooyi ayaa Axaddii dhowr gantaal oo nooca balastigga ah ku ridday badda ku taal xeebta bari.
Kuuriya Koofureed iyo Jabbaan ayaa sheegay in tani ay tahay tii ugu dambeysay ee tijaabooyin xiriir ah oo ay Pyongyang samaynayso si ay u xoojiso awooddeeda milateri. Tani waa tijaabadii toddobaad ee gantaallada balastigga ah oo ay Kuuriya Waqooyi samayso sannadkan, waana markii afraad ee bisha Abriil gudaheeda ah.
Lim Ul-chul, oo ah borofisoor ka tirsan Jaamacadda Kyungnam ee Kuuriya Koofureed, ayaa yiri: “Iyadoo Mareykanku uu diiradda saarayo Iran, Kuuriya Waqooyi waxay u aragtaa xaaladdan fursad dahabi ah oo ay ku casriyeynayso awooddeeda nukliyeerka iyo gantaallada.”
Xafiiska madaxtooyada Kuuriya Koofureed ayaa ku dhawaaqay inuu qabtay kulan degdeg ah oo dhanka amniga ah ka dib falkan.
Tijaabooyinka noocan ah ayaa loo arkaa xadgudub ka dhan ah go’aammada Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ee ku saabsan barnaamijka gantaallada Kuuriya Waqooyi, balse Pyongyang ayaa diidday xayiraaddaas, iyadoo ku tilmaamtay inay tahay xadgudub ka dhan ah xuquuqdeeda madaxbannaanida ee is-difaaca.
Sida ay sheegeen milateriga Kuuriya Koofureed, gantaallada ayaa laga soo riday agagaarka magaalada Sinpo ee xeebta bari ee Kuuriya Waqooyi, abaara 6:10 subaxnimo xilliga deegaanka.