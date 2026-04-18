Soomaaliya oo taageero dhaqaale u raadinaysa abaaraha iyo saameynta xiisadaha Bariga Dhexe

News DeskApril 18, 2026
1 minute read

Soomaaliya ayaa dalbanaysa taageero dhaqaale oo ka timaadda saaxiibada caalamiga ah si ay wax uga qabato culaysyada dhaqaale ee ka dhashay abaaraha soo noqnoqday iyo xiisadaha ka taagan Bariga Dhexe, sida uu sheegay wasiirka maaliyadda dalka.

Wasiirka Maaliyadda Biixi Iimaan Cige ayaa sheegay in mas’uuliyiin Soomaali ah ay kulan kula yeesheen magaalada Washington, D.C. hay’adaha World Bank iyo International Monetary Fund (IMF), intii lagu guda jiray shirarka gu’ga, si looga wada hadlo mudnaanta dhaqaale ee dalka.

“Waxaan diiradda saarnay saameynta abaaraha iyo culaysyada dhaqaale ee ka dhashay colaadaha Bariga Dhexe,” ayuu yiri wasiirku.

Soomaaliya ayaa muddooyinkii dambe wajahaysay abaaro soo noqnoqday oo si weyn u saameeyay nolosha dadka iyo baahiyaha bani’aadantinimo, iyadoo ay weheliyaan cadaadisyo dhaqaale oo caalami ah.

Wasiirka ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay doonayso in la kordhiyo maalgelinta kaabayaasha dhaqaalaha iyo barnaamijyada taageerada bulshada.

“Waxaan la shaqaynaynaa saaxiibada si loo helo dhaqaale lagu taageero bulshooyinka nugul, oo ay ku jirto sugnaanta cuntada,” ayuu raaciyay.

Doodaha lala yeeshay Bangiga Adduunka iyo Sanduuqa Lacagta Adduunka ayaa sidoo kale diiradda lagu saaray dib-u-habaynta maamulka maaliyadda dadweynaha, oo ay ku jiraan dadaallada lagu xoojinayo hufnaanta iyo kordhinta dakhliga gudaha Soomaaliya.

Wasiirku wuxuu xusay in hay’adaha maaliyadeed ay qireen horumarka laga sameeyay dib-u-habaynta dhaqaalaha inkastoo ay jiraan caqabado dibadda ka imanaya.

Sidoo kale, wuxuu sheegay in wada-hadallo lala yeeshay dalal ay ka mid yihiin United States, United Kingdom, Norway iyo Saudi Arabia ay diiradda saareen xoojinta iskaashiga dhaqaale.

Soomaaliya ayaa weli si weyn ugu tiirsan taageerada dibadda, iyadoo wajahaysa caqabado isbiirsaday oo ka imanaya isbeddelka cimilada iyo cadaadisyo dhaqaale oo caalami ah.

