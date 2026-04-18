Iiraan oo markale xidhay Marinka Hormuz, iyada oo Mareykanka ku eedeysay “budhcad-badeednimo”

News DeskApril 18, 2026
Dowladda Iiraan ayaa ku dhawaaqday in marinka muhiimka ah ee Hormuz mar kale la xidhay, iyadoo ku eedeysay Mareykanka inuu wado tallaabooyin ay ku tilmaantay “budhcad-badeednimo”, oo ay ka mid tahay xannibaad lagu hayo dekedaha Iiraan.

War kasoo baxay Ilaalada Kacaanka Iiraan ayaa lagu sheegay in xakamaynta marinkaasi “dib loogu celiyay sidii hore”, kadib markii Mareykanku sii waday cunaqabateynta iyo go’doominta dekedaha dalkaasi.

Dhanka kale, Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in xannibaadda badda ay “sii socon doonto si buuxda” ilaa laga gaadho heshiis dhammeystiran oo u dhexeeya Washington iyo Tehran.

Arrintan ayaa imanaysa xilli hore Wasiirka Arrimaha Dibadda Iiraan, Abbaas Caraaqchi, uu sheegay in marinka Hormuz uu “si buuxda ugu furan yahay” maraakiibta ganacsiga, isaga oo arrintaas ku xidhay xabbad-joojin dhawaan laga gaadhay dalka Lubnaan.

Sidoo kale, Trump ayaa xusay in Israa’iil laga mamnuucay inay duqeyso Lubnaan, iyadoo maalintii ugu horreysay ee xabbad-joojinta 10-ka maalmood ah ay kumannaan qof dib ugu laabteen guryahoodii ay kaga barakaceen weerarradii toddobaadyadii la soo dhaafay.

Related Articles

Abiy Axmed oo sheegay in Geeska Afrika ayna nabad ka hirgeli doonin inta Itoobiya bilaa bad tahay

April 18, 2026

Puntland oo sheegtay in aysan aqbali doonin muddo kordhin loo sameeyo dowladda madaxweyne Xasan Sheikh

April 18, 2026

Soomaaliya oo taageero dhaqaale u raadinaysa abaaraha iyo saameynta xiisadaha Bariga Dhexe

April 18, 2026

Dacwadii ka dhaxaysay Xisbiga Kulmiye dhexdiisa oo Dhagaysigeedu maanta bilaamay.

April 18, 2026
