𝐆𝐮𝐝𝐝𝐨𝐨𝐦𝐢𝐲𝐚𝐡𝐚 𝐗𝐢𝐬𝐛𝐢𝐠𝐚 𝐦𝐮𝐱𝐚𝐚𝐟𝐢𝐝𝐤𝐚 𝐚𝐡 𝐞𝐞 𝐖𝐀𝐃𝐃𝐀𝐍𝐈 𝐨𝐨 𝐤𝐮𝐥𝐚𝐧 𝐥𝐚 𝐪𝐚𝐚𝐭𝐚𝐲 𝐌𝐚𝐝𝐚𝐱 𝐬𝐚𝐫𝐞 𝐨𝐨 𝐤𝐚 𝐬𝐨𝐜𝐝𝐚𝐲 𝐗𝐢𝐝𝐡𝐢𝐢𝐝𝐡𝐤𝐚 𝐮𝐫𝐮𝐫𝐚𝐝𝐚 𝐒𝐡𝐚𝐪𝐚𝐚𝐥𝐚𝐡𝐚 𝐉𝐒𝐋.
Guddoomiyaha Xisbiga muxaafidka ah ee WADDANI Mudane Xirsi Cali X. Xasan ayaa kulan la qaatay hoggaanka sare ee xidhiidhka guud ee ururrada Shaqaalaha Somaliland.
Guddoomiyaha Xisbiga ayaa soo dhaweeyey xubnaha ururka shaqaalaha, isagoo tilmaamay inay muhiim tahay isku-xidhka ururada bulshada rayidka ah iyo xisbiyada siyaasada, taas oo wax weyn ka tari doonta la dagaallanka qabyaaladda.