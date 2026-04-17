Starmer oo sheegay in uu samayn doono wax kasta oo uu awoodo si loo furo marin biyoodka Hormuz
Ra’iisul Wasaaraha UK Keir Starmer ayaa hadda soo gaaray qasriga Élysée Palace ee ku yaalla Paris, waxaana wax yar ka hor kulankiisa madaxweynaha Emmanuel Macron uu Starmer ku adkeystay inuu “sameyn doono wax walba oo uu awoodo” si loo yareeyo saameynta dagaalka Iran uu ku leeyahay shacabka isla markaana dib loogu furo marin-biyoodka Strait of Hormuz.
Isagoo la hadlayay warfidiyeenka, Starmer wuxuu yiri: “Aad bay muhiim u tahay inaan dhisno isbahaysi dalal ah oo ku mideysan mabda’a ah in xabbad-joojintu noqoto mid joogto ah, in heshiis la gaaro, iyo in marin-biyoodka Hormuz uu furnaado.
“Arrintaasi waa danta dhammaanteen, sababtoo ah waxa ka socda dagaalka Iran wuxuu saameynayaa dhaqaalaheena oo dhan. Taasi waa sababta ay dalalku isu soo ururinayaan.
“Qof walba wuu caddeeyay in si arrintaasi u dhacdo, aan u baahanahay waddo diblomaasiyadeed iyo mid siyaasadeed, sidoo kale dhinac saadka iyo dhaqaale ah, iyo qorshe militari—taas ayaana maanta isugu imaaneynaa inaan ka shaqeyno.”
Galabta, Starmer iyo Macron waxay wada guddoomin doonaan kulan maqal iyo muuqaal ah oo ay ka qeybgalayaan ku dhowaad 40 dal, kaas oo lagu doonayo in lagu dhiso hawlgal caalami ah oo lagu soo celinayo marin ammaan ah si ay maraakiibta ay u maraan Hormuz.