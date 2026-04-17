Pakistan oo hadda war cusub soo saartay
Ra’iisul Wasaaraha Pakistan Shehbaz Sharif ayaa soo dhaweeyay wararka ku saabsan xabbad-joojinta 10-ka maalmood ah oo u dhaxaysa Israel iyo Lebanon, isagoo ammaanay Madaxweyne Donald Trump dadaalladiisa diblomaasiyadeed ee “geesinimada leh oo xikmadaysan”.
Sharif wuxuu sidoo kale carrabka ku adkeeyay taageerada “aan leexleexadka lahayn” ee dalkiisu u hayo madaxbannaanida dhuleed ee Lubnaan.
Wadahadallada u dhexeeya Israel iyo Lubnaan waxaa toddobaadkan martigeliyay Mareykanka waxaana ay ka dhaceen magaalada Washington, D.C., taasoo astaan u ah tallaabo taariikhi ah oo loo qaaday dhanka xiriir diblomaasiyadeed oo u dhexeeya labada dal ee dariska ah.
Arrintan waxay sidoo kale ku soo beegantay ka dib burbur ku yimid wadahadalladii u dhexeeyay Iran iyo Mareykanka, kuwaas oo ay martigelisayPakistan, dhammaadkii usbuucii hore.
Islamabad waxay gacan ka geysatay dhexdhexaadinta xabbad-joojin laba toddobaad ah oo hadda u dhexeysa Iran, Mareykanka, iyo Israel, waxaana jira warar sheegaya in taliyaha ciidanka Pakistan uu Khamiistii kula kulmay mas’uuliyiin Iiraan ah magaalada Tehran, si loo kordhiyo heshiiskaas.