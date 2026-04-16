Janaraal:”Mareykanka wuxuu diyaar u yahay inuu dib u bilaabo dagaalka waqti yar,

News DeskApril 16, 2026
1 minute read

Janaraal Dan Caine, oo ka tirsan hoggaanka isku-dhafka ah ee ciidamada Mareykanka, ayaa ka hadlay arrimaha xabbad-joojinta iyo suurtagalnimada in dagaalku dib u bilaabmo.

Wuxuu farta ku fiiqay amarka xabbad-joojinta ee uu bixiyay Donald Trump, isagoo sheegay in ciidamada Maraykanka ay weli diyaar u yihiin inay dib u bilaabaan dagaal waliba “waqti kasta oo aad u gaaban.”

Dan Caine ayaa sheegay in ciidamada isku dhafka ah ee Maraykanka ay bilaabeen xayiraad badeed Isniintii, 13-ka April.

Wuxuu caddeeyay in tallaabada Maraykanka ay tahay xannibaad lagu hayo dekedaha iyo xeebaha Iran, halkii ay ka ahaan lahayd marinka Hormuz.

Wuxuu sheegay in xannibaaddu ay quseyso dhammaan maraakiibta, iyadoon loo eegayn jinsiyaddooda, kuwa u socda ama ka imanaya dekedaha Iiraan.

“Fulinta xannibaadda waxay ka dhici doontaa gudaha biyaha dhuleed ee Iiraan iyo sidoo kale biyaha caalamiga ah,” ayuu yiri.

