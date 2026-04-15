Iiraan oo war ka soo saartay arrimo ku saabsan wadahadallo kale oo dhexmara iyaga iyo Maraykanka
Afhayeenka Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Iran Esmail Baghaei ayaa sheegay in is-weydaarsiga farriimaha u dhexeeya Tehran iyo Washington uu “sii socdo”, iyadoo loo marayo dhexdhexaadin Pakistani ah, kaddib markii wada-hadalladii Axaddii fashilmeen.
Baghaei wuxuu sheegay in mowqifka Iran “si cad loo qeexay isla markaana dib loogu celceliyay xiriirradii xigay.”
Wuxuu intaas ku daray in Iran “ay aad ugu dhowdahay” inay Iiraan maanta martigeliso wafdi ka socda Pakistan, taasoo qayb ka ah sii wadista wada-hadalladii hore uga dhacay Islamabad, kuwaas oo ay ku jiri doonaan “doodo faahfaahsan oo ku saabsan mowqifyada” Iran iyo Maraykanka.
Baghaei wuxuu diiday sheegashooyinka Maraykanka ee ku saabsan in Iran ay raadinayso hub nukliyeer ah, wuxuuna ku adkaystay in barnaamijka nukliyeerka Iran uu yahay “mid nabadeed.”
Dhanka kale, wuxuu sheegay in Iran “ay tahay inay sii waddo kobcinta iyadoo ku saleynaysa baahideeda,” balse “ay jirto suurtagalnimo wadahadal oo ku saabsan nooca iyo heerka kobcinta.”
Wareeggii saddexaad ee wada-xaajoodyada nukliyeerka ee ku saabsan barnaamijka nukliyeerka Iran oo muddo dheer muran ka taagnaa ayaa dhex maray Iran iyo Maraykanka 26-kii Febraayo, laba maalmood ka hor intii uusan dagaalku bilaaban.