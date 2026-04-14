Netanyahu oo ka hadlay Marinka Hormuz ee xayiraaddu saarantahay

News DeskApril 14, 2026
Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in Israa’iil ay taageeri doonto go’aanka Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee ah inuu xayiraad dhanka badda ah ku soo rogo Marinka Hormuz ee Iiraan.

Netanyahu wuxuu kaloo sheegay in Madaxweyne ku xigeenka Mareykanka G.D. Vince uu ku wargeliyay wadahadallada uu la galay Iiraan ka dib markii uu ka tagay Pakistan, kuwaas oo aan weli la isku afgaran.

Waa in la ogaadaa in Taliska Dhexe ee Mareykanka uu ku dhawaaqay in xayiraadda dekedaha Iiraan ee Gacanka Faaris iyo Badda Cumaan ay dhaqan gashay, iyadoo amarka Madaxweyne Trump uu bixiyay

Dhinaca kale, Iiraan waxay ka digtay joogitaanka in markab kasta oo milatari oo u dhow Gacanka Hormuz loo arki doono xadgudub ka dhan ah dalkooda.

