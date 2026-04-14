Madaxweyne hore Farmaajo oo sheegay in dalku marxalad halis ah wajahayo
Madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ayaa qoraal uu bartiisa Facebook ku baahiyay ku sheegay in Soomaaliya ay wajahayso xaalad halis ah: “Soomaaliya waxa ay gashay marxalad halis ah oo taabanaysa amniga, wadajirka iyo dowladnimada, taas oo ay aasaas u tahay hubanti la’aanta arrimaha doorashooyinka iyo hannaanka dimuqraadiyadeed ee dalka”.
Farmaajo ayaa sheegay in muddo xileedkii baarlamanka uu maanta ku ekyahay isla markaana sidoo kale muddo xileedka madaxweynaha dowladda federaalka ay ka harsantahay 31-cisho.
Madaxweynihii hore ayaa qoraalkiisa ku yiri: “Marxaladdan xasaasiga ah waxay u baahan tahay in si deg-deg ah looga shaqeeyo heshiis siyaasadeed oo loo dhan yahay oo horseeda doorasho hufan, lagu kalsoonaan karo, loogana hortago firaaq dastuuri ah oo halis gelin kara xasilloonida iyo dowladnimada dalka,”