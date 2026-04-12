Wadahadalladii Maraykanka iyo Iiraan oo fashilmay in heshiis lagu gaaro
Wadahadallo ay magaalada Islamabad ee dalka Pakistan ku yeesheen wufuud kala mataleysa Maraykanka iyo Iiraan ayaan lagu guulaysan inay dhinacyadu geshiis gaaraan.
Wafdiga Maraykanka ee uu hoggaaminayey madaxeyne xigeenka Maraykanka ayaa sheegay “Waxaan ka wada hadalnay dhammaan arrimahaas,” ayuu yiri Vance, iyo sidoo kale “arrimo dhowr ah oo intaas ka baxsan.”
“Runtii uma suuragelin inaan gaarno xaalad ay Iiraan diyaar u tahay inay ku aqbasho shuruudaheenna.”
Isagoo sifaynaya qaabka uu Mareykanku u wajahay wadahadallada, wuxuu weriyeyaasha u sheegay: “Waxaan u malaynayaa inaan aad u dabacsannayn, aadna u tanaasulnay.”
Wuxuu sidoo kale sheegay inuu dhowr jeer la hadlay Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump intii ay socdeen saacadihii wadahadalka. “Ma garanayo inta jeer ee aan la hadalnay, waxay noqon kartaa lix jeer ama laba iyo toban jeer 21-kii saac ee la soo dhaafay.”