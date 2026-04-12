Sidee ahaa xaalka gudaha iyo banaanka hotelka shirku ka dhacayey
Daqiiqado yar kadib markii uu dhammaaday shirkii jaraa’id, annaga iyo dhawr suxufi oo kale oo ku sugnayn xarunta shirka, waxaan u soo gudbnay dhanka kale ee jidka si aan u aragno waxa ka dhacaya bannaanka huteelka uu Vance ka qudbaynayay.
Markii aan halkaas gaarnay, waxaa durba la arkaysay kolonyo dheer oo baabuur ah oo oo diyaar u ah inay baxaan. Kolonyadaas waxay isugu jireen kuwa ammaanka ee Pakistan iyo sidoo kale kale ilaalada gaarka ah ee uu la safro madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka.
Waxaan sidoo kale aragnay baabuur uu ka babanayo calanka Mareykanka oo si degdeg ah uga baxaya huteelka. Sidaa darteed, waxaa loo qaadan karaa in Madaxweyne ku-xigeenka JD Vance uu diyaar u ahaa inuu magaalada ka baxo ka dib markii wada-hadalladii dheeraa ay ku guuldareysteen inay horseedaan heshiis.
Hareeraheenna oo dhan, waxaa laga dareemayay niyad-jab xooggan oo ku aaddan natiijada wada-hadalladan.
Dad badan ayaa xaqiiqsaday in labada dhinac oo gaara heshiis nabadeed ay ahayd fursad aad u fog, madaama ay jireen kala duwanaansho weyn oo u dhexeeyay mowqifyada Mareykanka iyo Iran. Laakiin haddana, qaar badan ayaa rajo ka qabay in marka loo eego miisaanka ergooyinka ay soo direen labada dhinac, ay taasi muujinaysay calaamad muujinaysa in qof kastaa uu dhab ka ahaa isku dayga in heshiis la gaaro.
Dareenkaas niyad-jabka ah laguma koobnaan doono oo kaliya gudaha hoolkan shirarka, balse meelo ka fog ayaa laga dareemi doonaa.