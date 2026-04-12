Netenyahu oo sheegay in ololaha Israa’iil ee ka dhanka ah Iiraan wali uusan dhammaanin.
Isagoo hadlayey ka hor inta aan Maraykanku sheegin in wadahalladii ay la lahayeen Iiraan lagu fashilmay in heshiis lagu gaaro ayuu Ra’iisul wasaaraha Israa’iil Benjamin Netanyahu sheegay in ololaha Israa’iil ee ka dhanka ah Iiraan “wali uusan dhammaanin.”
Bayaan ka soo baxay Ra’iisul Wasaaraha Israa’iil Benjamin Netanyahu oo uu ku sheegay inuu “oggolaansho” siiyay wada-hadallo nabadeed oo lala yeesho Lubnaan.
Si kastaba, isla farriintaas gudaheeda, wuxuu sidoo kale muujiyay in ololaha ka dhanka ah Iiraan “uusan weli dhammaan” isagoo sheegay “wali waan la dagaallamaynaa”. Wuxuu intaas ku daray in “wali ay jiraan wax badan oo la qabanayo”.
Bayaanka ayaa la soo saaray xilli Maraykanka iyo Iiraan ay ku jireen wada-hadallo nabadeed oo qoto dheer oo ka socday Pakistan.
Netanyahu ayaa sidoo kale taxay dhowr “guulo” oo uu sheegay in lagu gaaray ololaha milatari ee Israa’iil, oo ay ka mid tahay burburinta barnaamijka nukliyeerka ee Iiraan.
“Guulahaas weli ma dhammaan. Weli waxaa Iiraan ku jira walxo la hodmiyay. Sida uu sheegay Madaxweyne Trump, waa in laga saaraa. Ama heshiis ayaa lagu saari doonaa, ama siyaabo kale ayay ku bixi doonaan,” ayuu yiri.