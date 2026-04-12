Mareykanka iyo Iiraan oo bixiyey sababta ay u fashilmeen wada-hadalladii nabadda
Mareykanka iyo Iiraan waxay bixiyeen sababo kala duwan oo ku saabsan sababta ay u fashilmeen wada-hadalladii nabadda.
Sida ay sheegtay warbaahinta dowladda Iiraan, “dalabyo aan macquul ahayn” oo ka yimid Mareykanka ayaa carqaladeeyay dadaalladii lagu doonayay in lagu soo afjaro dagaalka.
“Inkastoo ay jireen dadaallo kala duwan oo ay soo bandhigeen wafdiga Iiraan, dalabaadka aan macquulka ahayn ee dhinaca Mareykanka ayaa hor istaagay horumarka wada-hadallada. Sidaas darteed, wada-hadalladu way dhammaadeen,” ayay idaacadda dowladda Iiraan ee IRIB ku sheegtay qoraal ay ku daabacday Telegram.
Dhanka kale, Mareykanku wuxuu sheegay inay ahaayeen kuwo u “dabacsan” oo “u fududaynayay” wada-hadallada.
JD Vance ayaa sheegay in madaxweynaha Mareykanka, Donald Trump, uu ku amray inuu “halkan yimaado isagoo niyad wanaagsan leh oo dadaalkiisa ugu fiican geliyo sidii heshiis loo gaari lahaa. Taas waan sameynay, nasiib darro se horumar ma sameynin.” Wuxuu sidoo kale sheegay inuu ka tagayay isagoo soo bandhigay “soo jeedin aad u fudud, hab is-afgarad ah oo ah dalabkeenna ugu dambeeya uguna fiican.”
Ilaa hadda ma cadda tallaabooyinka xiga ee ku saabsan heshiiska xabbad-joojinta ee labada toddobaad ah ama in wada-hadallo kale la qorsheynayo.