Madaxweyne xigeenka Maraykanka oo la laabtay gacmo maran iyo niyad jab
Ka dib wada-hadallo socday laga bilaabo duhurnimadii hore ilaa saacadaha hore ee waaberi, JD Vance ayaa sheegay in wafdiga Maraykanku ay dalkoodii ku laabanayaan iyadoo aan wax heshiis ah la gaarin.
Vance wuxuu sheegay inay la hadleen madaxweynaha Maraykanka dhowr jeer intii ay socdeen dooduhu. Wuxuu xusay in kooxdiisu ay ku guuldarraysatay inay Iran ka helaan xaqiijin ah inaysan raadin doonin hub nukliyeer ah, iyo sidoo kale qalabkii u sahlaysay inay si degdeg ah u helaan hubkaas.
Wuxuu ku tilmaamay arrintan mid ka mid ah hadafyada udub-dhexaadka u ah Madaxweyne Trump isagoo muujiyay niyad-jab. Iran waxay mar walba sheegtaa inaysan qorshaynayn inay horumariso hub nukliyeer ah.
Ilaa hadda ma jiro jawaab rasmi ah oo ka soo baxday wafdiga Iran, balse warbaahinta dawladda ee dalkaas ayaa sheegtay in wada-hadalladu u fashilmeen dalabyo aan macquul ahayn oo ka yimid dhinaca Maraykanka.
Faallooyinkii uu bixiyay, Vance ma uusan soo hadal qaadin Marinka Hormuz oo ah marinka muhiimka u ah shidaalka kaas oo Maraykanku rabo in Iran ay furto, laguna tilmaamay mid ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn ee hor taagnaa wada-hadallada.
Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Pakistan ayaa sheegay inay muhiim tahay in labada dhinac ay sii wadaan u hoggaansanaanta xabbad-joojintii lagu heshiiyay ka hor intaan la imaan Islamabad, inkastoo labada dhinacba ay mar hore isku eedeeyeen inay jebiyeen heshiiskaas.