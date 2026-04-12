Bayaanka Iiraan wax yar ka hor inta aan Maraykanku sheegin in lagu fashilmay in heshiis la gaaro

News DeskApril 12, 2026
Afhayeenka Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Iiraan, Esmaeil Baqaei, ayaa hadda soo saaray bayaan ku saabsan xaaladda wada-hadallada nabadeed ee u dhexeeya Maraykanka.

Qoraal uu ku daabacay baraha bulshada, Baqaei wuxuu ku tilmaamay wada-hadallada kuwo “xooggan”, balse wuxuu sheegay in guusha wada-xaajoodyada socda ay “ku xiran tahay sida ay uga go’an tahay iyo niyadda wanaagsan ee dhinaca kale”.

Baqaei sidoo kale wuxuu ugu baaqay Washington inay ka fogaato “dalabyo xad-dhaaf ah iyo codsiyo sharci-darro ah” isla markaana ay aqbasho “xuquuqda iyo danaha sharciga ah ee Iiraan”.

Arrimaha uu sheegay in laga hadlayo waxaa ka mid ah marin-biyoodka Strait of Hormuz, barnaamijka nukliyeerka ee Iiraan, iyo “in si buuxda loo soo afjaro dagaalka ka socda Iiraan”.

Waxaan dhowaan ka maqli doonnaa dhinaca Maraykanka xaaladda wada-hadallada, maadaama Madaxweyne-ku-xigeenka Maraykanka JD Vance uu qorsheynayo inuu hadal ka jeediyo shir jaraa’id oo ka dhacaya Islamabad.

Related Articles

Madaxweyne xigeenka Maraykanka oo la laabtay gacmo maran iyo niyad jab

April 12, 2026

Mareykanka iyo Iiraan oo bixiyey sababta ay u fashilmeen wada-hadalladii nabadda

April 12, 2026

Sidee ahaa xaalka gudaha iyo banaanka hotelka shirku ka dhacayey

April 12, 2026

Netenyahu oo sheegay in ololaha Israa’iil ee ka dhanka ah Iiraan wali uusan dhammaanin.

April 12, 2026
