Dowladda Turkiga oo ku dhawaaqday in 9 bilood gudahood ah ay kusoo saari doonaan shidaalka Soomaaliya
Wasiirka Tamarta iyo Kheyraadka Dabiiciga ee Turkiga, Alparslan Bayraktar, ayaa ku dhawaaqay bilowga howlgal qodis shidaal oo laga hirgelinayo xeebaha Soomaaliya, isagoo ku tilmaamay tallaabadan mid “taariikhi ah” oo furaysa marxalad cusub oo dhanka tamarta ah.
Isagoo ka hadlayay munaasabad ka dhacday magaalada Mogadishu, Bayraktar ayaa sheegay in mashruucan uu yahay natiijada iskaashi sii xoogeysanaya oo u dhexeeya Turkey iyo Somalia, isla markaana uu ka tarjumayo rabitaan wadajir ah oo labada dal ka dhaxeeya.
Wasiirka ayaa xusay in markabkii sahminta seismic-ka ee Oruç Reis uu toddobo bilood ka shaqeynayay badda Soomaaliya, isagoo ururiyay xog saddex-geesood ah oo gaaraysa masaafo dhan 4,500 km, taas oo muujisay sida uu sheegay jiritaanka qaab-dhismeedyo juqraafiyeed oo rajo leh.
Natiijadaas ayuu sheegay in ay keentay in la bilaabo qodista ceelkii ugu horreeyay ee loo bixiyay “Curad-1”, kaas oo ku yaalla qiyaastii 370 km u jirta Muqdisho, islamarkaana lagu qodi doono qoto dhan 7,500 mitir — taas oo ka dhigaysa mid ka mid ah ceelasha ugu qoto dheer adduunka.
Bayraktar ayaa sheegay in markabka qodista ee Çağrı Bey uu noqon doono kii ugu horreeyay ee Turkigu ku fuliyo howlgal qodis badeed oo qoto dheer meel ka baxsan xuduudihiisa, isagoo xusay in hawlgalkan uu calaamad u yahay in Ankara ay ku biirtay dalalka sameeya sahminta tamarta ee badda fog.
Wuxuu sidoo kale tilmaamay in ilaa 500 oo shaqaale ah ay ka qeyb qaadan doonaan howlgalka, iyadoo la qorsheynayo in qodista lagu soo gabagabeeyo muddo u dhaxeysa lix ilaa sagaal bilood, haddii xaaladaha cimiladu oggolaadaan.
Bayraktar ayaa muujiyay rajo ah in howlgalka uu horseedi doono natiijooyin wax ku ool ah, isagoo sheegay in laga yaabo in bilaha soo socda la helo war wanaagsan oo ku saabsan helitaanka shidaal, taas oo faa’iido u yeelan karta shacabka Soomaaliyeed iyo xoojinta xasilloonida gobolka.