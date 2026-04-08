Howlgal amni oo ka Dhacay Nairobi oo Lagu Burburiyay Shabakad xiriir la leh Al-shabaab
Hay’adaha ammaanka dalka Kenya ayaa fashiliyey shabakad sahay iyo gaadiid oo lala xiriirinayo Al‑Shabaab, kadib markii ay qabteen shixnad ballaaran oo dhar ciidan oo lagu qabtay magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya.
Howlgalkan oo ka dhacay xaafadda Eastleigh ayaa waxaa hoggaaminayey Waaxda Dembi-baarista (DCI) iyo Ciidanka La-dagaallanka Argagixisada (ATPU), kaddib xog sirdoon oo tilmaamaysay in shixnaddan ay qayb ka tahay marinno sahay oo heer gobol ah.
Bayaan ay soo saartay hay’adda dembi-baarista ayaa lagu sheegay in la helay dhowr xirmo oo dhar ciidan ah iyo funaanado, kuwaas oo laga qabtay bakhaarro lagu kaydiyo alaabaha, kadib markii la daba-galay shixnad la sheegay inay ka soo degtay dekedda Mombasa, isla markaana loo soo wareejiyey xarumo ku yaalla Nairobi.
Warbixintu waxay intaas ku dartay in baaritaannada hordhaca ah ay muujinayaan in alaabtan oo la rumeysan yahay inay asal ahaan ka timid Shiinaha, lagu soo geliyey dalka qaab shixnad isku dhafan, ka hor inta aan loo gudbin shabakad dhex-dhexaadiyeyaal ah oo qaabilsan gaadiidka iyo qaybinta.
Sidoo kale, hay’addu waxay sheegtay in dhowr qof oo lala xiriirinayo arrintan kuwaas oo ay ku jiraan shaqsiyaad ku lug leh rarista iyo qaybinta la xiray, isla markaana su’aalo la weydiinayo si loo burburiyo silsiladda sahayda ee ballaaran.
Howlgalkan ayaa kusoo beegmaya xilli ay sii xoogeysanayaan dadaallada gobolka ee lagula dagaallamayo argagixisada, kuwaas oo lagu beegsanayo shabakadaha ka taageera Al‑Shabaab gudaha Kenya iyo guud ahaan Geeska Afrika, iyadoo hay’adaha ammaanku ay weli wadaan baaritaanno ku aaddan xiriirro suurtagal ah oo ka gudba xuduudaha.