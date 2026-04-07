Trump oo ku hanjabay weeraro culus haddii Hormuz dib loo furi waayo
Madaxweynaha Maraykanka, Donald Trump, ayaa si kulul uga digay in dalkiisu qaadi doono weeraro baaxad leh oo lagu burburinayo kaabeyaasha muhiimka ah ee Iran, haddii aan si buuxda dib loogu furin marin-biyoodka Hormuz ka hor waqtiga kama dambaysta ah oo maanta ah.
Trump ayaa sheegay in ciidamada Maraykanku awood u leeyihiin inay “saacado gudahood” ku burburiyaan xarumaha korontada iyo buundooyinka Iran, isaga oo cadaadis saaraya Tehran si ay u ogolaato dib u furista marin-biyoodkan muhiimka ah ee ganacsiga caalamiga ah.
Dhanka kale, Madaxweynaha Maraykanku waxa uu tilmaamay in jawaabta Iran ee ku aaddan hindisaha xabbad-joojinta ee Maraykanku soo jeediyay ay tahay mid “muhiim ah”, balse aan wali gaadhin heer lagu qanci karo, taas oo muujinaysa in wali ay jiraan caqabado hor leh oo hortaagan in heshiis la gaadho.
Milateriga Iran ayaa si adag uga falceliyay hadallada Trump, iyaga oo ku tilmaamay hanjabaadihiisa kuwo “mala-awaal ah”, isla markaana sheegay in ayna dabooli karin waxa ay ugu yeedheen ceeb iyo guuldarro Maraykanku kala kulmay gobolka.
Xiisadda gobolka ayaa sii korodhay kadib weeraro ay si wadajir ah u qaadeen Maraykanka iyo Israa’iil gudaha Iran, kuwaas oo la sheegay inay dileen ugu yaraan 34 qof maalinimadii Isniinta. Isla waqtigaas, Iran ayaa qaaday duqeymo gantaallo iyo diyaarado aan duuliyaha lahayn loo afeegsaday iyada oo beegsanaysatay badhtilmaameedyo ku yaalla dalalka Khaliijka.
Sidoo kale, duqeyn ay Israa’iil ka fulisay badhtamaha Gaza ayaa lagu dilay ugu yaraan 10 Falastiiniyiin ah, kuwaas oo ku sugnaa meel iskuul ah oo hoy u ahayd dad barakacayaal ah, taas oo sii xoojisay walaaca laga qabo xaaladda bani’aadamnimo ee halkaas ka jirta.
Xiisaddan sii kordhaysa ee u dhaxaysa Maraykanka, Iran iyo xulafadooda ayaa khatar ku ah amniga marin-biyoodka Hormuz, oo ah meel istaraatiiji ah oo ay maraan qayb weyn oo ka mid ah shidaalka adduunka, taas oo saameyn weyn ku yeelan karta dhaqaalaha caalamka haddii xaaladdu faraha ka baxdo.