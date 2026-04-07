Saddex Qof oo Ku Dhintay Weerar Ka Dhacay Agagaarka Qunsuliyadda Israa’iil ee Istanbul
Ugu yaraan saddex qof ayaa ku dhintay, laba askari oo boolis ahna way ku dhaawacmeen, kadib weerar rasaasaas loo adeegsaday oo ka dhacay meel u dhow qunsuliyadda Israa’iil ee magaalada Istanbul.
Wararka laga helayo warbaahinta Turkiga iyo wakaaladda Reuters ayaa sheegaya in rasaas culus laga maqlay goobta, iyadoo muuqaallo la baahiyay ay muujinayaan askari boolis ah oo hubkiisa la soo baxay isla markaana gabaad ka dhiganaya goob ku dhaw meesha dhacdadu ka dhacday, halka qof dhaawac ah oo dhiig baxaya la arkayay.
Weriyaha Al Jazeera ee Istanbul, Sinem Koseoglu, ayaa sheegtay in saddex qof oo weerarka fuliyay ay rasaas fureen, balse ay ciidamada ammaanka Turkigu toogteen oo ay halkaas ku dileen.
Weerarku wuxuu ka dhacay goob aad u mashquul badan oo ay ku yaallaan ganacsiyo badan oo maxalli iyo caalami ah, isla markaana ay ka shaqeeyaan kumannaan qof. Qunsuliyadda Israa’iil waxay ku taallaa dabaqa toddobaad ee dhisme dheer oo ku yaalla aaggaas.
Markhaati goobta ku sugnaa ayaa sheegay in saddex nin oo watay gaadhi ay yimaadeen, kadibna isku dayeen inay rasaas furaan, balse ay si degdeg ah uga hortageen ciidamada ammaanka.
Sidoo kale, wararka ayaa tilmaamaya in aanay jirin diblomaasiyiin Israa’iili ah oo ka shaqeeya qunsuliyadda Istanbul ama safaaradda Israa’iil ee caasimadda Ankara, iyadoo inta badan shaqaalaha halkaas ka hawlgala ay yihiin dad maxalli ah.
Ilaa hadda lama shaacin cidda ka dambeysay weerarkan iyo ujeeddadiisa, waxaana socda baadhitaanno ay wadaan ciidamada ammaanka Turkiga.