Shilalkiii hore ee soo ridista diyaaradaha dagaalka Maraykanka
Diyaaradda dagaalka Maraykanka ee ay soo rideen ciidamada cadow ah ayaa ahayd mid dhacdo dhif iyo naadir u dhacda, wax dhacay labo wakhti oo kali ah tobanaankii sano ee aan soo dhaafnay.
Saddex diyaaradaha dagaalka Maraykanka ee F-15 ayaa kusoo dhacay Kuwait, kadib shil ‘’is-rasaasayn saaxiibtinimo’’ oo dhacday horaantii bishii Maarso, sida ay sheegeen taliska bartamaha ciidamada Maraykanka ee (CentCom). Dhammaan xubnihii shaqaalaha diyaaradda ayaa badbaaday.
Dhammaan shaqaalaha lixda ahaa ee saarnaa diyaaradda milatariga Maraykanka ee qaybisa shidaalka ayaa lagu dilay shil ay qayb ka ahayd diyaarad kale oo dagaal bishii Maarso 12, shilkaasi oo ka dhacay Galbeedka Ciraaq, sida ay sheegtay CentCom.
Bishii April 7 2003, diyaarada dagaalka Maraykanka ee F-15 ee galayrka ayaa lagu soo riday Ciraaq howlgalka xorranta Ciraaq, taasi oo uu ku dhintay duuliye Erec Das iyo sarkaalka William Watkins.
Diyaarada ayaa kasoo kacday saldhiga ciidamada cirka ee Al Udeid ee Qadar si ay u samayso howlgal ada, iyada oo beegsanaysay meel ku dhow Tikrit, Ciraaq, sida laga soo xigtay mareegta US Navy Memorial.
Diyaarada US A-10 Thunderbolt II ayaa la aaminsan yahay in lagu soo riday caasimada Ciraaq ee Baqdaad bishii April 8, 2003, sida laga soo xigtay ciidamada cirka Maraykanka. Duuliyihii ayaa si badqab leh loo soo badbaadiyay, kahor inta aysan burburin.
Diyaarad kale oo nooceedu yahay F-15 ayaa ku burburtay Waqooyi-bari Liibiya bishii Maarso 2011. Afar diyaaradood oo dagaal iyo laba helikobtar ayaa loo diray si ay usoo badbaadiyaan duuliyaha, sida ay wakhtigaasi sheegeen ciidamada badda Maraykanka.