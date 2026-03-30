Rajo laga muujiyay wadahadalaada Iiraan iyo Mareykanka
Wasiirka arrimaha dibadda ee Pakistan ayaa sheegay in labadaba Iiraan iyo Mareykanka ay “muujiyeen kalsooni ay ku qabaan Pakistan si ay u fududeyso wada-hadallo”.
Wuxuu sheegay in Pakistan “sharaf u arki doonto inay martigeliso oo fududeyso wada-hadallo macno leh oo dhex mara labada dhinac maalmaha soo socda”.
Si kastaba ha ahaatee, lama xusin in Iiraan ama Mareykanku ay xaqiijiyeen inay ka qayb qaadanayaan wada-hadallada nabadda.
Wasiirka arrimaha dibadda Ishaq Dar ayaa hadalladan jeediyay kadib maalintii ugu horreysay ee shirar ka dhacay Islamabad, kuwaas oo ay ka qaybgaleen wasiirrada arrimaha dibadda ee Pakistan, Sacuudi Carabiya, Turkiga, iyo Masar.
Sida uu sheegay Dar, kooxdu waxay ka wada hadleen siyaabo suurtagal ah oo lagu soo afjari karo dagaalka ka socda gobolka si degdeg ah oo joogto ah. Wuxuu sidoo kale muujiyay mahadnaq qoto dheer oo uu u hayo saddexda dal ee taageeray dadaallada Pakistan ee nabadda gobolka.
Dar wuxuu kaloo sheegay inuu la hadlay wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha, Wang Yi, iyo xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay, kuwaas oo labaduba muujiyay taageero ay u hayaan hindisaha nabadeed.