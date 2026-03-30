Qiiq kasoo baxaya warshad Israa’iil leedahay oo ay Iiraan weerartay

News DeskMarch 30, 2026
1 minute read

Waxaan hadda idiin soo gudbin karnaa wax badan oo ku saabsan dabka ka kacay warshad saliidda sifeysa oo ku taal magaalada Haifa ee Israel.

Waaxda dab-damiska iyo samatabbixinta Israa’iil ayaa sheegtay in dhismo warshadeed iyo booyad shidaal ay ku dhaceen burbur ka soo baxay gantaal la qabtay oo maanta ku dhacay warshadda saliidda ee Bazan.

Warbixin ay goor hore oo saaka ah soo saartay waaxda dab damiska ayaa lagu sheegay in aysan jirin wax khasaare ah oo ka dhashay dabka, waxaana ciidamada dabdemiska ay ku howlan yihiin ka hortagga in dabku ku fido goobo hor leh, iyadoo sidoo kale baadi goob loogu jiro dad go’doonsan, sida ay ku warrantay wakaaladda wararka ee Reuters.

Lama oga halka laga soo tuuray gantaallada balse Israa’iil ayaa tan iyo markii uu dagaalku billowday waxa ay weerarro joogto ah kala kulmaysay Iran iyo kooxda Xisbullah ee ka dagaallanta dalka Lubnaan.

Related Articles

Madaxweyne Lafta Gareen oo shaaciyay inuu si rasmi ah isaga casilay xilkiisa, kaddibna u duulay magaalada Nayroobi

March 30, 2026

DIGNIIN CULUS : Somaliland oo Loga digay Qorshaha ay Itoobiya Rabto Saldhig Milatary+ SABAABTA

March 30, 2026

maayirka caasimada hargaysa ayaa dhagax dhigay markis baran doono xirfadaha kala duwan.

March 30, 2026

Booliska Gobolka Togdheer oo gacanta ku soo dhigay eedaysanayaal khilaafay sharciga wado-marista .

March 30, 2026
