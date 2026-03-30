‘Kan ma aha dagaalkeenna mana nalagu soo jiidi karo,’ ayuu yiri Starmer

News DeskMarch 30, 2026
Ra’iisul wasaaraha UK Keir Starmer ayaa ku adkeystay in ciidamada UK aysan tegi doonin dhulka Iran.

Suxufiyiintu waxay saaka waydiiyeen inuu ka fikirayo inuu ciidamo British ah u diro Bariga Dhexe, Starmer waxa uu yiri: “Kani dagaalkeenu maaha, mana doonayno in aanu dhex galno.”

Ra’iisul Wasaaraha ayaa sii waday inuu difaaco mowqifkiisa intii uu socday dagaalka, isagoo sheegay in UK ay qaadayso “tallaabo difaac ah” si ay u difaacdo “nolosha Ingiriiska, danaha Britain iyo, dabcan, xulafadeenna gobolka”.

Starmer waxa uu sheegay in UK ay sii wadi doonto difaacidda danaheeda oo ay ka shaqayn doonto sidii dib loogu furi lahaa marin biyoodka Hormuz, balse waxa uu intaa ku daray: “Ma doonayno in aanu dagaalkan dhex galno.”

Related Articles

Madaxweyne Lafta Gareen oo shaaciyay inuu si rasmi ah isaga casilay xilkiisa, kaddibna u duulay magaalada Nayroobi

March 30, 2026

DIGNIIN CULUS : Somaliland oo Loga digay Qorshaha ay Itoobiya Rabto Saldhig Milatary+ SABAABTA

March 30, 2026

maayirka caasimada hargaysa ayaa dhagax dhigay markis baran doono xirfadaha kala duwan.

March 30, 2026

Booliska Gobolka Togdheer oo gacanta ku soo dhigay eedaysanayaal khilaafay sharciga wado-marista .

March 30, 2026
