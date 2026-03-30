‘Kan ma aha dagaalkeenna mana nalagu soo jiidi karo,’ ayuu yiri Starmer
Ra’iisul wasaaraha UK Keir Starmer ayaa ku adkeystay in ciidamada UK aysan tegi doonin dhulka Iran.
Suxufiyiintu waxay saaka waydiiyeen inuu ka fikirayo inuu ciidamo British ah u diro Bariga Dhexe, Starmer waxa uu yiri: “Kani dagaalkeenu maaha, mana doonayno in aanu dhex galno.”
Ra’iisul Wasaaraha ayaa sii waday inuu difaaco mowqifkiisa intii uu socday dagaalka, isagoo sheegay in UK ay qaadayso “tallaabo difaac ah” si ay u difaacdo “nolosha Ingiriiska, danaha Britain iyo, dabcan, xulafadeenna gobolka”.
Starmer waxa uu sheegay in UK ay sii wadi doonto difaacidda danaheeda oo ay ka shaqayn doonto sidii dib loogu furi lahaa marin biyoodka Hormuz, balse waxa uu intaa ku daray: “Ma doonayno in aanu dagaalkan dhex galno.”