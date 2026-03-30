Iiraan oo xaqiijisay in la dilay Talihii ciidamada Badda
Israa’iil ayaa hore sheegtay in ay dishay Taliyihii ciidamada badda ee jamhuuriyadda islaamiga ah ee Iiraan.
Ciidanka Ilaalada Kacaanka Islaamiga ah ee (IRGC) ayaa dhankooda si rasmi ah u xaqiijiyay dilka Alireza Tangsiri, taliyihii ciidamada badda ee IRGC, maanta afar maalmood kadib markii Israa’iil l ay sheegtay inay beegsatay.
Bayaan ay IRGC ku daabacayn warbaahinta Tasnim News Agency ayaa lagu sheegay in Tangsiri uu ahaa abaabulhii ciidamada badda, isla markaana xoojinayay gaashaanka difaaca ee jasiiradaha iyo xeebaha,” isla markaana uu u dhintay “dhaawacyo soo gaaray”
Bayaanka ayaa intaa ku daray in ciidamada badda ay shaqadooda si toos u wateyn oo wax saameynna ah u geysan “maqnaanshaha” Tangsiri, isla markaana sii wadeen xakamanta marin-biyoodka Hormuz.”
IRGC waxay sidoo kale ballanqaaday in aysan “nasan doonin ilaa cadowga gebi ahaanba la burburiyo.”
Tangsiri, oo ka mid ahaa taliyeyaasha ugu sarreeya ee IRGC, wuxuu door ku lahaa kormeerka maraakiibta maraysa marin-biyoodka istaraatiijiga ah ee Hormuz waqtiyadii u dambeeyay. Akoonkiisa uu ku leeyahay barta X, ayuu hore ugu qoray in wax markab ah oo ay kuwa kusoo duulay Iiraan aysan xaq u lahayn in ay maraan marinka
Tangsiri waxa uu kamid ahaa taliyeyaal badan oo ay cunaqabateyn saartay Wasaaradda Maaliyadda ee Mareykanka sanadkii 2019, kadib markii Iiraan ay soo riday diyaarad basaas ahayd oo Mareykan ah oo ka ag dhowayd marin-biyoodka.