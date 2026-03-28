Weerar ay Israa’iil ku dishay saddex wariye oo ka dhacay dalka Lubnaan
Saddex wariye oo u dhashay Lubnaan ayaa lagu dilay weerar lala beegsaday baabuur ay Israa’iil ku lahaayeen koonfurta Lubnaan, sida ay ku warrantay warbaahinta gudaha.
Cali Shuceyb, weriyaha TV-ga Al Manaar – oo ah shabakad ay maamusho kooxda xagjirka ah ee Hezbollah – iyo weriyayaasha Al Mayadin Fatima iyo Mohamed Fetoni ayaa lagu dilay weerar cirka ah oo ka dhacay magaalada Jezzine.
Madaxweynaha Lubnaan, Joseph Aoun, ayaa cambaareeyay weerarka oo uu ku tilmaamay “dambi cad” oo xadgudub ku ah sharciga caalamiga ah ee ay tahay in saxafiyiinta la ilaaliyo xilliga dagaalka.
Milatariga Israa’iil ayaa xaqiijiyay in ay dileen Cali Shuceyb weerar ay fuliyeen, balse waxa ay ku eedeeyeen in uu ka tirsan yahay Xisbullah isla markaana uu isu ekeysiiyay wariye.
Waa markii labaad oo Israa’iil lagu eedeeyo inay beegsanayso saxafiyiinta Lubnaan tan iyo markii uu dagaalka billowday.
Toddobaadkii hore, Mohammad Sherri – oo ahaa soo jeedine caan ka ahaa TV-ga Al Manar – iyo xaaskiisa ayaa lagu dilay weerar qorsheysan.