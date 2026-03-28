‘Waa been’: Ukraine oo u jawaabtay Iiraan

News DeskMarch 28, 2026
Less than a minute

Goor sii horreysay, warbaahinta Iran ayaa sheegtay in la burburiyay bakhaar difaaca hawada Ukraine oo ku yaalla magaalada Dubai.

Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Ukraine, Heorhii Tykhyi, ayaa ku beeniyay warbixinta farriin uu u diray warbaahinta.

“Waa been, si rasmi ah ayaan u beeninaynaa warbixintan, taliska Iran ayaa inta badan fuliya hawlgalladan been abuurka ah, ugamana duwana Ruushka arrintan,” ayuu yiri.

Waxa ay ku soo beegantay xilli uu madaxweynaha Ukraine Zelensky booqasho ku tagay dalal badan oo Khaliijka ah.

