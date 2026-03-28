Turkiga oo ku baaqay dhexdhexaadinta Mareykanka iyo Iran
Wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa mar kale xaqiijiyay in dalkiisa uu diyaar u yahay in uu kaalin wax ku ool ah ka qaato xallinta dagaalka Bariga Dhexe, sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran.
Waxa ay sheegtay in wasiirrada arrimaha dibadda ee Turkiga iyo Iran ay ku wada-hadleen khadka taleefoonka oo uu wasiirka arrimaha dibadda Iran Cabbaas Araghchi uga mahad celiyay dadaalka Ankara ee ay ku doonayso inay ku soo afjarto dagaalka ilaa hadda.
Turkigu waxa uu ka mid ahaa waddamo habab dublamaasiyadeed u raadinayey sidii colaadda loo soo afjari lahaa.
Mar sii horreysay, Pakistan waxay sheegtay in Turkiga – oo ay weheliyaan Sacuudi Carabiya iyo Masar – ay ka qaybgeli doonaan wadahadal ku saabsan xiisadda oo ka dhacaya Islamabad Isniinta.
Turkigu waxa uu haystaa waddo jilicsan oo uu ku maro iskahorimaadkan – isaga oo xubin ka ah Nato, laakiin sidoo kale waxay jaar la yihiin Iran, oo ay wadaagaan xudduud in ka badan 300 mayl.