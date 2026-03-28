Madaxda Pakistan iyo Iiraan oo wada hadlay iyo Islamabad oo cambaaraysay Israa’iil
Ra’iisul wasaaraha Pakistan oo Khadka taleefonka kula hadlay madaxweynaha Iiraan ayaa socday muddo hal saac ah.
Warar diblomaasiyasadeed oo dheer oo kasoo baxay Pakistan ayaa ra’iisul wasaare Shehbaz Sharif uu ku sheegay inay wada qaateen wadahadal taeefon oo faahfaahsan madaxweynaha iiraan Masoud Pezeshkian horraantii maanta. Wadahadalka taleefon ayaa ku dhamaaday muddo hal saac ah, sida uu sheegay.
Isaga oo ku qoraya barta X, Sharif ayaa yiri ‘’Waxaynu siinay madaxweynaha halka xaalka diblomaasiyadeed uu marayo’’. ayna ka shaqaynayaan in Maraykanka iyo dalalka gacanka ay ‘’fududeeyaam wadahadal iyo colaada oo meesha laga saaro’’.
Pakistan waxa ay horray u soo bandhigtay martigalinta wadahadalada Maraykanka iyo Iiraan.
Shariif waxa uu sidoo kale cambaareeyay duqaymaha Israa’iil ee Iiraan, waxaana uu garab istaag u muujiyay shacabka geesiyaasha ee IIraan’’ ayuu yiri.