Trump oo 10 maalmood dib u dhigay weerarro lagu beegsan lahaa kaabayaasha tamarta Iran
Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa ku dhawaaqay inuu muddo 10 maalmood ah dib u dhigayo weerarro la qorsheeyay oo lagu qaado kaabayaasha tamarta ee dalka Iran, isagoo sheegay in wada-hadallo nabadeed oo u dhexeeya dhinacyada ay “si wanaagsan u socdaan”.
Trump ayaa sheegay in go’aankan uu dhaqan geli doono ilaa 6-da bisha April, si fursad loo siiyo dadaallada diblomaasiyadeed ee lagu doonayo in lagu soo afjaro colaadda sii xoogaysanaysa ee u dhexeysa Maraykanka, Israa’iil iyo Iran.
Warbaahinta Al Jazeera ayaa werisay in Wasiirka Arrimaha Dibadda Pakistan, Ishaq Dar, uu xaqiijiyay in dalkiisu uu door dhexdhexaadin ah ka ciyaarayo fariimaha loo kala gudbayo Washington iyo Tehran. Sidoo kale, dalalka Turkiga iyo Masar ayaa qayb ka ah dadaallada lagu doonayo xabbad-joojinta.
Dhanka kale, ku xigeenka wasiirka caafimaadka Iran, Cali Jafarian, ayaa sheegay in ugu yaraan 1,937 qof ay ku dhinteen weerarro ay fuliyeen Maraykanka iyo Israa’iil tan iyo markii uu dagaalku qarxay. Tiradan ayaa muujinaysa heerka khasaaraha bani’aadamnimo ee sii kordhaya.
Israa’iil ayaa iyaduna soo saartay amarro barakac ah oo ku wajahan dhammaan dadka degan koonfurta Webiga Zahrani ee dalka Lubnaan, taas oo qiyaastii 50 km u jirta xadka Israa’iil. Wasaaradda caafimaadka Lubnaan ayaa sheegtay in in ka badan 1,100 qof ay ku dhinteen weerarrada Israa’iil tan iyo 2-dii March.
Dib u dhigista weerarrada uu ku dhawaaqay Trump ayaa loo arkaa tallaabo lagu tijaabinayo suurtagalnimada xal diblomaasiyadeed, inkasta oo xaaladdu weli kacsan tahay, isla markaana ay jirto cabsi laga qabo in dagaalku sii ballaadho haddii wada-hadalladu fashilmaan.
Wararkii ugu dambeeyay ee khasaaraha iyo horumarka dagaalka ayaa si joogto ah loo cusboonaysiinayaa iyadoo gobolka uu wajahayo xaalad amni oo aad u xasaasi ah.