Israa’iil oo shaki ka muujisay in Iiraan ay oggolaanayso heshiiska Maraykanku soo bandhigay
Wasiirka dhaqaalaha Israa’iil ayaa BBC u sheegay in Iiraan ay u badan tahay in aysan oggolaan doonin qorshe nabadeed oo ka kooban 15 qodob oo la sheegay inuu soo jeediyay Maraykanku.
Nir Barkat ayaa ku tilmaamay qorshahaasi in uu yahay mid warqad ahaan u qurux badan, balse u baahan dammaanad haddii la doonayo in la hirgaliyo.
Wasiirka ayaa shaki ka muujiyay in nidaamka Iiraan uu waligiis beddeli doono siyaasaddiisa, isaga oo sheegay in ujeeddooyinka ugu waaweyn ee Israa’iil ee dagaalka ay tahay in Iiraan laga dhigo dal aan lahayn Nukliyeer, gantaallo, isla markaana aan lahayn wax beddel ah.