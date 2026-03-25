Haweeney Soomaali ah oo lagu helay musuq-maasuq $800,000 ah oo lagu xiray dalka Australia
Haweeney ka soo jeedda Soomaaliya oo lagu magacaabo Istarlin Hassan, da’deeduna tahay 55 sano, ayaa lagu xiray magaalada Melbourne ee dalka Australia kadib markii lagu helay inay hoggaaminaysay shabakad lagu lunsaday lacag dhan $800,000 oo ka timid canshuur-bixiyeyaasha.
Maxkamadda ayaa sheegtay in haweeneydan ay maamuli jirtay xarumo daryeel carruur oo aan sharciyeysneyn, isla markaana ay sameyn jirtay sheegashooyin been abuur ah oo ku saabsan barnaamijka National Disability Insurance Scheme (NDIS), kaas oo loogu talagalay in lagu taageero dadka naafada ah.
newsinsideWaxaa sidoo kale la sheegay inay u leexisay lacago loogu talagalay cunuggeeda naafo ah, iyadoo ku bixisay arrimo gaar ah sida iibsashada guri iyo shaqaaleysiinta dad u shaqeeya guriga.
Wararka ayaa intaas ku daraya in nin ay xiriir lahaayeen oo qaxooti Kurdish ah uu horey xabsi ugu jiray doorkiisa la xiriira falkaas.
Kiiskan ayaa mar kale iftiimiyay walaacyada ka jira nidaamka NDIS, iyadoo mas’uuliyiin iyo falanqeeyayaal ay sheegayaan in nidaamka uu wajahayo caqabado la xiriira khiyaanooyin lacageed oo ballaaran, kuwaas oo sanad walba lagu qiyaaso balaayiin doolar.
Dowladda Australia ayaa sheegtay inay xoojineyso tallaabooyinka lagu ilaalinayo barnaamijyada daryeelka bulshada, si loo hubiyo in gargaarka uu gaaro dadka xaqa u leh, isla markaana looga hortago musuqmaasuqa iyo lunsiga hantida dadweynaha.
Si kastaba ha ahaatee, haweeneydan ayaa sanadkii 2014 laga mamnuucay in ay ku lug yeelato barnaamijyada lagu taageerayo dadka naafada ah.