Ganacsatada Suuqa Bakaaraha oo bannaanbax sameeyay, kuna eedeeyay dowladda inay dhulkooda iibineyso
Mid ka mid ah haweenka suuqa ku ganacsada ayaa sheegtay in aysan aqbali karin in koox gaar ah ay dowladda ka iibsato suuqa, iyadoo ballan qaaday inay ku dhiman doonaan dhulkooda.
Sidoo kale, dhalinyarada ku ganacsata suuqa ayaa sheegay in ay iska difaaci doonaan cid kasta oo isku dayda inay ka saarto goobahooda ganacsi.
Hooyo kale oo ganacsi yar ku leh suuqa ayaa iyaduna sheegtay inay halkaasi ku ganacsaneysay muddo 28 sano ah, ayna adag tahay inay aqbasho in laga qaado goobteeda nololeed.
Guud ahaan, ganacsatada ayaa mar kale ugu baaqay Madaxweynaha inuu arrintan si degdeg ah u soo fara geliyo, iyagoo carrabka ku adkeeyay in suuqa uu yahay mid ka madax bannaan arrimaha siyaasadda, isla markaana aysan ka bixi doonin goobahooda ganacsi.