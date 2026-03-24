Trump oo ergooyin u diray Iran
Mareykanka ayaa farriin u diray Iiraan iyada oo loo marayo ergo, farriintuna waa la gaarsiiyay Iran, sida ay ku warantay warbaahinta Mareykanka ee CBS News, iyadoo soo xiganaysa sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Iiraan.
Trump ayaa shalay ku dhawaaqay inuu wadahadallo laba maalmood socday la yeeshay Iiraan, wadahadalladana ay sii socon doonaan toddobaadkan.
Ka dib markii Trump uu hadlay, Iiraan waxay beenisay wax wadahadal ah oo ay la yeesheen Mareykanka.
Si kastaba ha ahaatee, Iran waxay markii dambe xaqiijisay in farriin ka timid Mareykanka ay soo gaartay iyada oo loo marayo waddamo kale, sida ay werisay CBS News.
“Waxaan fariinta Mareykanka ka helnay dalal. hadda waa la tixgelinayaa,” ayuu yiri sarkaal Iiraani ah, sida ay sheegtay warbaahinta.
Trump ayaa shalay ku sheegay hadal uu soo saaray in uu wadahadallo miro dhal ah la yeeshay Iiraan isla markaana uu ku dalbaday15 qodob.
“[Iiraan] waxay dooneysaa nabad; waxaan u maleynayaa inay jirto fursad aad u wanaagsan oo lagu gaari karo heshiis,” ayuu Trump u sheegay warbaahinta.
Mareykanka iyo Iiraan ma lahan xiriir diblomaasiyadeed oo toos ah. Waxay xiriir la sameeyeen oo ay ka wada xaajoodeen dalal kale.