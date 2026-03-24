Israa’iil oo xaqiijisay khasaare xooggan oo soo gaadhay
Milatariga Israa’iil ayaa xaqiijiyay in weerar gantaal oo ka yimid Iiraan uu khasaare xooggan u geystay gobollada dhexe ee dalka, iyadoo shaqaalaha gurmadka iyo gargaarka loo dirayo goobaha ay dhibaatadu saameysey.
Sawirro lagu daabacay bogga Telegram ee hay’adaha gurmadka degdegga ah ee Israa’iil, ayaa muujinaya qiiq ka baxaya dhismayaasha iyo haraadiga burburka oo ku fiday aagga weerarku ka dhacay.
Horey ayaa lagu soo warramay in, ka dib digniino ka soo baxay militariga Israa’iil oo ku saabsan gantaalada ay soo rideen Ciidamada Ilaalada Kacaanka Iiraan (IRGC), shaqaalaha gargaarka in loo diray koonfurta dalka, halkaas oo uu ka dhacay burbur xooggan ka dib weerarkii Iran ay ku qaaday Israa’iil.
Goor dhow waxaa soo baxayay sawirro la baahiyay oo muujinaya burbur xooggan oo soo gaaray Israa’iil.