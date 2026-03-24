Israa’iil oo sheegtay inay la wareegeyso qeyb Lubnaan ka mid ah

News DeskMarch 24, 2026
Less than a minute

Wasiirka gaashaandhigga Israa’iil, Israel Katz, ayaa sheegay in ciidankiisu ay la wareegi doonaan gacan ku haynta koonfurta Lubnaan ilaa wabiga Litani, ilaa inta laga saarayo khatarta Xisbullaah.

Katz waxa uu sheegay in ciidamadu ay samayn doonaan aag ammaan ah ilaa wabiga Litani, oo qiyaastii 30km (19 mayl) u jira xudduudda Lubnaan iyo Israa’iil, dadka barakacayna aan loo oggolaan doonin in ay dib ugu laabtaan waqooyiga Israa’iil.

Shan buundooyinka ka mid ah “oo ay Xisbullah u adeegsatay marinka argagixisada iyo hubka” ayaa la qarxiyay, ayuu yiri.

Tani waa qirashadii ugu horreysay oo toos ah oo ku saabsan qorshaha Israa’iil ay ku doonayso inay ku qabsato qiyaastii meel ka mid ah dhulka Lubnaan.

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker