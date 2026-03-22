War hadda ka soo kordhay Netenyahu

News DeskMarch 22, 2026
Less than a minute

Ra’iisul Wasaaraha Israa’iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay inuu la hadlay duqa magaalada Arad kadib waxa uu ku tilmaamay “fiid aad u adag” oo soo maray magaalada.

Adeegyada gurmadka degdegga ah ee Israa’iil ayaa sheegay in 88 qof la geeyay isbitaalka kadib weerar uu Iiraan ku qaaday magaalada ku taaalla koonfurta Israa’iil.

Netanyahu ayaa qoraal uu soo dhigat bartiisa X (horey loo oran jiray Twitter) inuu xoojin doono ciidamada gurmadka iyo samatabbixinta “ee hadda ka shaqeynaya goobta,” isagoo sidoo kale ugu baaqay dadka dalka oo dhan inay u hoggaansamaan tilmaamaha amniga.

“Waxaan go’aansannahay inaan sii wadno weerarrada aan ku hayno cadawgeena dhammaan jihooyinka,” ayuu intaas raaciyay.

Related Articles

DEG DEG : Magalada Berbera oo laga Maabnuucay inay Dadku Tagaan iyo Waxa Sababay ee Soo Kordhay

March 22, 2026

” Nin Walowba Gurigaaga Joog” Roob Mahiigaan ah oo ka da’ay Berbera

March 22, 2026

Trump oo qarka u saaran go’aanno adag iyadoo Mareykanku ay hor yaallaan xulashooyin adag oo ka dhan ah Iran

March 22, 2026

Waqtiga 48-saac ee uu Trump u qabtay Iran: Waxa aan ka ognahay

March 22, 2026
