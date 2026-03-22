Waqtiga 48-saac ee uu Trump u qabtay Iran: Waxa aan ka ognahay

News DeskMarch 22, 2026
1 minute read

Madaxweyne Donald Trump ayaa Iran u qabtay 48 saacadood oo kama dambays ah inay dib u furto marin biyoodka Hormuz, ka dib wuxuu sheegay in Maraykanku ” baabi’in doono” xarumaha tamarta Iran.

Waqtiga nabadda, qiyaastii 20% shixnadaha saliidda iyo gaaska dabiiciga ah (LNG) ee adduunka ayaa mari jiray marinkaas, taas oo ka dhigaysa mid muhiim u ah saadka tamarta adduunka.

Trump wuxuu ku qoray bartiisa Truth Social markay saacaddu ahayd 23:44 GMT ee 21-ka Maarso, taasoo la micno ah Iran waxay haysataa ilaa 23:44 GMT 23-ka Maarso (03:14 ee Tehran 24-ka Maarso), si ay uga soo baxdo dalabka madaxweynaha Mareykanka.

Waxa uu soo qoray: “Haddii Iran aysan si buuxda u furin, IYADOO HANJABAAD LA’AAN, marin biyoodka Hormuz, 48 HOURS gudahood waqtigan saxda ah, Maraykanku wuxuu si weyn u garaaci doonaa oo baabi’in doonaa xarumaha kala duwan ee tamarta!”

Tehran ayaa sheegtay in ay beegsan doonto goobaha tamarta ee uu Maraykanku ku xiran yahay ee ku yaalla gobolka Khaliijka haddii la weeraro, sida ay sheegtay warbaahinta dawladda Iran.

Go’doominta Iran iyo werarrada ay ku hayso maraakiibta mara marin biyoodka ayaa sababay in qiimaha shidaalka uu sare u kaco toddobaadyadii la soo dhaafay.

