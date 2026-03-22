Trump oo qarka u saaran go’aanno adag iyadoo Mareykanku ay hor yaallaan xulashooyin adag oo ka dhan ah Iran
Saddex toddobaad ka dib markii uu billowday dagaalka wadajirka ah ee Mareykanka iyo Israa’iil ee ka dhanka ah Iran, colaadda ayaa gaartay xaalad wareer ah oo farriimo isku dhafan iyo hubanti la’aan, iyadoo hadallada Donald Trump uu inta badan u muuqdo mid ka hor imaanaya xaqiiqada dhabta ah ee jirta.
Dagaalku “aad ayuu u dhammaystiran yahay, xoogaa aad”, ayuu yiri Trump, laakiin ciidamada dhulka ee cusub ee Maraykanka – oo ay ku jiraan unugga duulista badda – ayaa ku sii qulqulaya gobolka. Way “sii yaraanayaan”, laakiin duqeymaha gantaalaha Maraykanka iyo Israa’iil ee bartilmaameedyada Iran ayaa si aan kala go’ lahayn u socda.
Furitaanka marin-biyoodka Hormuz, oo ah meesha juqraafiyeed ee ay maraan 20% shidaalka laga dhoofiyo adduunka, waa “dhaqdhaqaaq ciidan oo fudud”, laakiin hadda keliya maraakiibta Iran ay ansixisay ayaa ku gudbaya biyaha. Milateriga Iran waa “baxay”, laakiin diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaallada ayaa weli duqaynaya bartilmaameedyada gobolka, bartilmaameedyaduna waxay gaareen ilaa saldhigga ay wadaagaan Maraykanka iyo UK ee Diego Garcia.
Qoraal fiidnimadii Sabtida uu soo dhigay Truth Social, Trump wuxuu ku hanjabay kordhinta weerarrada, isagoo ka digaya in haddii Iran aysan “si buuxda u furin, hanjabaad la’aan” Hormuz 48 saacadood, millatariga Mareykanka wuxuu bilaabi doonaa inuu bartilmaameedsado xarumaha tamarta Iran, “laga bilaabo xarunta ugu weyn”.
Maalin ka hor, si kastaba ha ahaatee, waxa uu isticmaalaybartiisa baraha bulshada si uu u bixiyo liis lambar ah oo ah ujeedooyinka milatari ee Maraykanku ka leeyahay dagaalka Iran, kuwaas oo uu sheegay in Maraykanku “aad ugu dhowaanayo” inuu fuliyo.