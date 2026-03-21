Mareykanka oo ciidamo u diraya Iiraan
Saraakiisha militariga Mareykanka ayaa diyaarinaya inay ciidamo dhulka ah u diraan Iran, sida ay sheegtay CBS News, iyadoo soo xiganeysa ilo-wareedyo dhowr ah oo aan la magacaabin oo ka warbixiyey wadahadallada.
Saraakiisha sare ee Pentagon-ka ayaa sameynaya codsiyo gaar ah oo lagu qorsheynayo tallaabadaas, sida warbixinnada CBS ay tilmaamayaan.
Jimcihii, Madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay in Maraykanku uu ka fikirayo “in la dhimo” howlgallada ka dhanka ah Iran. Waxa uu hore ugu sheegay warfidiyeenka in aanu doonayn xabbad joojin.
Waxa uu sidoo kale sheegay in uusan qorshaha ugu jirin in uu u diro ciidamo dhulka ah “meel walba”, isaga oo intaa ku daray: “Haddii aan qorshahaas lahaan lahaa, hubaal ma aanan idiin sheegeen.”
Wasaarada gaashaandhiga ayaan wax jawaab ah ka bixin codsiga BBC-da ee ku aaddan wararka sheegaya suurta galnimada in ciidan la geeyo Iiraan.
Taliska ugu sarreeya ee militariga ee kormeera howlgallada militari ee Washington ka wadaan Bariga Dhexe, ayaa ka gaabsaday inuu ka hadlo suurta galnimada dhaqdhaqaaqyadan.