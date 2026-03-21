Isbeddelka Trump ee ku aaddan Marinka Hormuz
Madaxweyne Trump waxaa soo food saartay dhibaato istaraatiijiyadeed oo ku saabsan marin biyoodka Hormuz. Tan ayaa noqon karta caqabadda ka hor istaagta inuu ku dhawaaqo guusha uu ka gaaray dagaalka Iran.
Trump hadda waxa uu caqabadda marin-biyoodkaas ku tilmaamay mid dhibaato ku ah adduunka intiisa kale, ee maaha Maraykanka oo keliya, inkasta oo uu hore ugu adkaystay in Maraykanku uu sugi doono ammaankiisa “si kasta oo loo baahdo,” isaga oo iska indho tiraya baahida taageero ee xulafada NATO iyo saaxiibbada muhiimka ah sida Japan iyo Kuuriyada Koonfureed.
Hadda, Trump waxa uu mar kale ugu baaqayaa dalalkaas inay soo farageliyaan, isagoo ku tilmaamay qaar ka mid ah kuwa “fulay an” oo ka labalabaynaya.
Dhab ahaantii, kor u kaca heerarka biyaha ee Strait of Hormuz waxay saameeyaan saldhigga shidaalka ee Washington si la mid ah sida ay u saameeyaan mid ka mid ah Tokyo.
Isbeddelkan ku yimid codka Madaxweyne Trump ayaa muujinaya sida uu uga niyad jabay in tani ay tahay dhibaato uu wajahayo, oo aysan ahayn mid uu keligiis xallin karo.