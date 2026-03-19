Trump ma rabo weerarro kale oo ka dhan ah goobaha tamarta Iran – WSJ
Trump ayaa sheegay inuusan rabin in la fuliyo weerarro dheeraad ah oo ka dhan ah goobaha tamarta Iran, kadib markii Israa’iil ay weerartay xarumo la xiriira goobta gaaska dabiiciga ah ee South Pars maanta, sida ay ku warantay Wall Street Journal, iyaga oo soo xiganaya mas’uuliyiin Mareykanka ah oo aan la magacaabin.
Wargeysku wuxuu sheegay in Trump uu taageeray weerarka si uu fariin ugu diro Iran arrimaha la xiriira marinka Hormuz, laakiin hadda uu kasoo horjeedo weerarro kale oo noocaas ah.
Si kastaba ha ahaatee, Trump ayaa laga yaabaa inuu ogolaado weerarro dheeraad ah oo ka dhan ah goobaha tamarta Iran haddii Iran ay khatar geliso ama carqaladeyso waddada muhiimka ah ee saliida iyo ganacsiga, sida mas’uuliyiinta u sheegeen WSJ.