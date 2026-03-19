Maxkamad xukuntay in idaacaddii Maraykanka ee VOA dib loo furo
Maxkamad ku taalla Maraykanka ayaa go’aamisay in amarkii maamulka Donald Trump ee lagu xidhay idaacadda wararka ee Voice of America uu ahaa “sharci-darro”, isla markaana boqolaal wariyayaasheeda ah ay tahay inay shaqadooda ku soo laabtaan.
Garsooraha maxkamadda degmada, Royce Lambert, ayaa siiyay hay’adda hal toddobaad gudihiis si ay dib ugu bilowdo baahinteedii iyo hawlgelinteedii shaqo.
VOA waxaa la aasaasay xilligii World War II si looga hortago dacaayaddii Jarmalka Nazi-ga.
Donald Trump ayaa amar ku bixiyay in la xidho warbaahintan wax yar kadib markii uu xilka ku soo laabtay January 2025.
Saraakiil ka tirsan maamulkiisa ayaa ku eedeeyay VOA inay leedahay aragti u janjeedha bidixda (left-wing).
Dhanka kale, Trump ayaa sidoo kale amar ku bixiyay in la joojiyo hawlaha warbaahinno kale sida Radio Free Europe iyo Radio Free Asia.