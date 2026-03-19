Daanta Galbeed: Afar haween ah oo ku dhintay iyo lix kale oo ku dhaawacmay qaraxyada Iiraan
Afar dumar oo reer Falastiini ah ayaa ku dhintay burbur gantaalo ku dhacay Daanta Galbeed ee la haysto, dhowr daqiiqo kadib markii ciidamada Israel ay shaaciyeen weerar kale oo IIraan ka yimid, sida ay sheegtay laanqeyrta cas ee Falastiin.
Lix qof ayaa sidoo kale ku dhaawacmay deegaanka Beit Awa ee u dhow Hebron.
BBC-da ayaa fahansan in qaybaha yar ee qarxyada gantaalada ay ku dhaceen goob dumarka lagu qurxiyo, oo caadi ahaan ay dadku ku badan yihiin xilliga u diyaar garowga Ciidul-Fidriga.