Daanta Galbeed: Afar haween ah oo ku dhintay iyo lix kale oo ku dhaawacmay qaraxyada Iiraan

News DeskMarch 19, 2026
Afar dumar oo reer Falastiini ah ayaa ku dhintay burbur gantaalo ku dhacay Daanta Galbeed ee la haysto, dhowr daqiiqo kadib markii ciidamada Israel ay shaaciyeen weerar kale oo IIraan ka yimid, sida ay sheegtay laanqeyrta cas ee Falastiin.

Lix qof ayaa sidoo kale ku dhaawacmay deegaanka Beit Awa ee u dhow Hebron.

BBC-da ayaa fahansan in qaybaha yar ee qarxyada gantaalada ay ku dhaceen goob dumarka lagu qurxiyo, oo caadi ahaan ay dadku ku badan yihiin xilliga u diyaar garowga Ciidul-Fidriga.

home

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker