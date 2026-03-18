Trump oo ansixiyay xeer sababi kara in Soomaali badani ay shaqooyinkooda waayaan
Madaxweynaha Mareykanka, Donald Trump, ayaa dhaqan-geliyay xeer cusub oo horseedaya in kumannaan darawallo ajaanib ah ay lumiyaan rukhsadahooda darawalnimo ee ganacsiga (CDL), arrintaasi oo la filayo inay saameyn ku yeelato warshadda gaadiidka xamuulka iyo qiimaha badeecadaha dalkaas.
Warbixin ay daabacday The Washington Post ayaa sheegtay in ku dhowaad 200,000 oo darawallo ah ay si tartiib tartiib ah u lumin doonaan rukhsadahooda marka ay dhacaan, kadib xeer cusub oo Wasaaradda Gaadiidka Mareykanka soo saartay, kaas oo dhaqan galay Isniintii.
Xeerkan ayaa si gaar ah u beegsanaya dadka haysta sharciyada magangelyo-doon, qaxooti iyo dadka ku jira barnaamijka DACA, kuwaas oo aan mar dambe heli karin ama cusboonaysiin karin rukhsadaha darawalnimo ee ganacsiga, inkasta oo ay haystaan oggolaansho shaqo.
Wasaaradda Gaadiidka ayaa ku doodaysa in tallaabadan lagu xoojinayo badbaadada waddooyinka, iyadoo la sheegay in darawallo ajaanib ah ay ku lug lahaayeen shilal halis ah oo dhacay xagaagii hore. Mas’uuliyiintu waxay sidoo kale sheegeen in ay adag tahay in la hubiyo taariikhda darawalnimo ee qaar ka mid ah ajaanibta.
Si kastaba ha ahaatee, dhaliilayaasha xeerkan ayaa ku eedeeyay maamulka Trump in uu takoor ku hayo ajaanibta, iyagoo tilmaamay in aan jirin caddeyn muujinaysa in darawallada ajaanibta ah ay ka khatar badan yihiin kuwa kale. Waxay xuseen in dhammaan darawalladu ay maraan tababar iyo imtixaano isku mid ah si ay u helaan rukhsadaha.
Warshadda gaadiidka xamuulka ayaa ah laf-dhabarta dhaqdhaqaaqa ganacsiga Mareykanka, iyadoo qaada in ka badan 70% badeecadaha gudaha dalka. Si kastaba, warshaddan ayaa horey u la daalaa dhacaysay shaqaale yari, mushahar hoose iyo shaqo adag, taas oo sababtay in muwaadiniin badan ay ka baxaan, halka ajaanibtu ay buuxiyeen boosaska bannaanaaday.
Khubarada gaadiidka ayaa sheegaya in inkasta oo aan la filaynin carqalad weyn oo degdeg ah, haddana yareynta tirada darawallada ay keeni karto in shirkaduhu kordhiyaan qiimaha adeegyada, taasoo ugu dambayn sare u qaadi karta qiimaha badeecadaha ee suuqyada.
Dhanka kale, darawallo badan oo ajaanib ah ayaa walaac ka muujiyay mustaqbalkooda nololeed. Qaar ka mid ah ayaa sheegay in ay ku tiirsanaayeen shaqadan si ay u maareeyaan noloshooda iyo qoysaskooda, isla markaana ay ku qaateen deymo waaweyn si ay u dhistaan ganacsiyo yaryar oo la xidhiidha gaadiidka xamuulka.
Arrintan ayaa sidoo kale wajahaysa dacwado sharci ah, iyadoo kooxo u dooda xuquuqda muhaajiriinta ay maxkamadaha u gudbiyeen cabashooyin ka dhan ah xeerkan cusub, iyagoo doonaya in la joojiyo dhaqan-galkiisa. Hadaba, tallaabadan ayaa laga yaaba in ay saamayso Soomaali badan oo ku shaqaysta baabuurta xamuulka ah.