Markab Ruushku leeyahay oo laga baqayo in uu ku ‘qarxo’ Badda Mediterranean-ka
Markab shidaal oo Ruush ah oo sharciyeysan, kuna raran gaas dabiici ah, ayaa si aan la xakameyn karin uga socda Badda Mediterranean-ka iyadoo aysan jirin wax shaqaale ah oo saaran, taas oo keentay digniino ku saabsan “halis sare oo masiibo deegaan oo weyn”.
Mas’uul ka tirsan Italy, oo ka mid ah sagaal dal oo Midowga Yurub ah oo warqad wadajir ah u diray European Commission si tallaabo loo qaado, ayaa markabka Arctic Metagaz ku tilmaamay “bambo deegaan” oo sugaysa inay qaraxdo.
Markabkan, oo ka mid ah maraakiib qarsoodi ah oo qaada saliidda iyo gaaska Ruushka, ayaa si xun u dhaawacmay kadib weerar loo maleynayo inuu ahaa mid drone ah oo ka dhacay meel u dhow biyaha Malta horraantii bishan.
Ukraine weli wax faallo ah kama bixin wararka sheegaya inay ku lug lahayd curyaaminta markabkaas.