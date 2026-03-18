Kumannaan qof oo ka qaxaya dalka ugu da’da yar Afrika

News DeskMarch 18, 2026
Kumanaan qof ayaa u qaxaya Ethiopia iyadoo rabshadaha ay sii kordhayaan dalka ugu da’da yar qaaradda ee Koonfurta Suudaan.

Qiyaastii 100,000 qof, oo intooda badan ay yihiin carruur, ayaa u gudbay dhanka Ethiopia kadib markii rabshado xooggan ay ka qarxeen Akobo, sida ay sheegtay hay’adda carruurta ee Qaramada Midoobay, UNICEF.

UNICEF ayaa Talaadadii ka digtay in xaaladda gobolka Jonglei State ay si degdeg ah uga sii darayso, iyada oo dagaallo socdaa ay qasbayaan in qoysas badani ka cararaan guryahooda, isla markaana ay xaaladdu ku sii adkaato, dad markii adeegyadaa ay helaan ay u liiteen.

Isbitaalka ugu weyn ee Akobo ayaa la bililiqeystay, lana xidhay hadda, taasoo ka dhigtay dad badan inay waayaan adeeg caafimaad. Hay’adaha gargaarka ayaa sheegay in tani ay qayb ka tahay weerarro sii kordhaya oo lagu beegsanayo adeegyada muhiimka ah.

News DeskMarch 18, 2026
1 minute read
