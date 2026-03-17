Trump oo mar kale weeraray Soomaalida xilli uu saxiixayay sharciga musuqmaasuqa
Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa mar uu saxiixayay sharci fulineed la xiriira wax isdaba-marinta guud ahaan Maraykanka mar kale ku hal qabsaday Soomaalida.
‘’Markaad eegto khiyaanada Minnesota, wax badan oo ka mid ah waxay la xiriiraan Soomaaliya. Qofna si toos ah qof uma eedaynayo, laakiin qayb badan waxay ku saabsan tahay Soomaaliya. Waxaan aaminsanahay in guddoomiyaha gobolka uu ku lug leeyahay, waxaan aaminsanahay in Ilhan Omar ay ku lug leedahay, waxaan aaminsanahay in xeer-ilaaliyaha guud ee gobolka uu ku lug leeyahay. Haddii ay sidaas tahay, waxaan rajaynayaa inaad ogaan doontaan oo aad samayn doontaan wixii ku haboon,” ayuu yiri Trump. “Haddii aan helno xitaa kala bar khiyaanada ka socota dalka, miisaaniyad dheellitiran ayaan si fudud u heli lahayn. Tuugnimadu waa mid aan la rumaysan karin.”
Waxaa uu intaasi sii raaciyay “Kuwani waa dad musuqmaasuq. Asal ahaan waxay yiraahdeen qof kasta oo gobolka jooga wuxuu qabaa autism,”.
“Dad ayaa ka yimaada Soomaaliya iyaga oo aan wax lacag ah haysan, haddana waxay iibsanayaan baabuurta Mercedes-Benz. Lacag caddaan ah oo ka baxaysa garoonka diyaaradaha Minnesota ayaa ka badan meel kasta oo kale oo adduunka ah. Waan ogaan doonnaa. Minnesota aad bay u xun tahay. Guddoomiyuhu waa musuqmaasuq, xeer-ilaaliyaha guudna si buuxda ayuu u musuqmaasuqay. Dhammaantood waa musuqmaasuq, waxaana dalkeenna ku badan dad sidan oo kale ah, waana inaan soo bandhignaa.”