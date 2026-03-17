Markii Netanyahu inta is hilmaamay ku fariistay kursi isagu lahayn oo laga kiciyay
Caadooyinka qaar waa ay adagtahay in uu qofka ka tago si sahlan, gaar ahaan markii aad 12 sano ahayd Ra’isulwasaare aanan dhicin, goob kasta oo aad tagtidna aad ka fariisan jirtay goob la’isku wada ogyahay oo maamuus gaar ah leh.
Qofka aan ka hadlayno waa Ra’isulwasaarihii hore ee Israa’iil Benjamin Netanyahu, kaas oo markii uu shalay tagay aqalka baarlamaanka dalkaasi ee Kneset uu isaga oo is hilmaamsan ku fariistay kursigii Ra’isulwasaaraha ee uu ku fariisan jirey sida caadada ahayd.
Balse waxaa dhacday in la xusuusiyay in uusan ahayn Ra’isulwasaaraha dalkaasi, xilkaasi oo loo doortay Neftali Bannet oo heley codka aqlabiyadda.
Baarlamaanka Israa’iil marka uu ku dhawaaqay Ra’isal wasaaraha cusub ee Israa;iil inuu yahay Naftali Bennet Netanyahu wuxuu gacan qaaday una hambalyeeyey Ra’isal wasaaraha cusub.
Netanyahu markiiba kursigi waa uu ka kacay wuxuuna u wareegay kursigi kale ee looga talagalay, kaas oo ah kursiga Hoggaamiyaha Mucaaradka oo meel astaysan ka yaala Aqalka.
Israa’iil ayaa yeelatay Ra’isal wasaare cusub kaddib marki ay xisbiyada mucaaradka ay Ra’isal wasaare Bniyamin Netanyahu kaga adkaadeen inuu dowladda wadajirka ah uu hoggaamiyo.